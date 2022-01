Marco Bocci ospite a C’è Posta Per Te, il bel gesto di Laura Chiatti arriva in diretta tv

Marco Bocci è un personaggio molto gradito da coloro che si rivolgono al programma C’è Posta per Te per sorprendere una persona cara con la sua presenza. L’attore è tornato nello studio televisivo nella puntata andata in onda sabato 29 gennaio per allietare Rosaria che, rimasta vedova nell’ottobre 2020, non ha mai perso la forza di portare avanti la famiglia, lavorando sodo e più di prima per non far mancare nulla ai suoi figli. La storia di Rosaria ha molto emozionato il pubblico, quello presente in studio, ma anche quello a casa da cui ha fatto sentire la sua partecipazione anche Laura Chiatti, moglie innamoratissima di Marco Bocci.

(Nel video seguente, Marco Bocci a C'è Posta per Te: la sorpresa per la mamma di Anna, Giovanni e Raffaella)

La storia di Rosaria

La storia personale della donna, descritta come una mamma e una moglie eccezionale dai figli Raffaella, Anna e Giovanni ha commosso molto Marco Bocci: “Credo che se c’è un dolore questo non possa essere dimenticato, non esiste un ostacolo insormontabile” ha commentato l’attore, elogiando la determinazione di Rosaria e anche l’amore dimostrato dai suoi tre figli per lei. L’attore, inoltre, ha voluto donare a Rosaria un bracciale, speciale perché identico a uno che aveva perso e a cui teneva moltissimo.

Il messaggio di Laura Chiatti per Marco Bocci

La presenza di Marco Bocci in tv è stata valorizzata da Lara Chiatti con un gesto social che non è passato inosservato ai fan della coppia, sposata da otto anni e innamorata come il primo giorno. “Sei sempre il più bello del mondo” ha scritto l’attrice in una storia Instagram che ha mostrato il marito ospite su Canale 5. La dedica conferma come, se davvero c'è stata una crisi, questa sia stata abbondantemente superata, e forte è il legame che lega i due attori, uniti nella vita vera come nella finzione cinematografica: recente, infatti, è la fine delle riprese del film La Caccia dove Laura Chiatti, per la prima volta, è stata diretta dal marito.