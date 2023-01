C'è posta per te, Valentina difende il marito Stefano: "Ognuno di noi ha qualche difetto"

La storia di Valentina e Stefano raccontata a C'è posta per te trova sui social nuovi frammenti volti a confermare la scelta di tornare insieme e di restarci, indifferente alle critiche che ormai da quasi una settimana commentano la vicenda. Com'è noto a chi ha seguito il programma di Maria De Filippi, la donna aveva chiesto al marito di tornare insieme dopo un suo tradimento, nonostante fosse emerso che Stefano la trattasse male e la offendesse ripetutamente nel corso di una relazione che in molti - Chiara Ferragni compresa - avevano definito "tossica". L'uomo ha quindi accettato di perdonare la moglie e, a distanza di qualche mese dalla registrazione del programma, è uscita anche la voce secondo cui la coppia starebbe aspettando un altro figlio.

La sicurezza della serenità attuale del loro rapporto è emersa adesso anche dagli ultimi post Instagram di Serena che ha voluto scacciare ogni critica dedicando parole d'amore al marito con lui nelle foto che ricordano il loro matrimonio. "Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero", ha scritto Valentina: "È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei... Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei....e si torneremo a sorridere...ma di nuovo insieme". Diversi i commenti ostili alla decisione della donne rilasciati dai telespettatori che avevano avuto modo di conoscerla nel programma di Canale5, ma univoco è stato il parere della donna che, ancora, in un altro post ha ribadito la sua certezza di un amore immenso verso il marito. "Chi ti perdona ha sempre una forza estremamente inumana. Chi ti perdona ti ha voluto bene d'avvero. Il perdono significa: Il mio amore era più grande dei tuoi sbagli", la citazione volta ad assicurare la forza delle sue convinzioni.