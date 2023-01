C'è posta per te, Valentina e Stefano stanno insieme? Lei sarebbe incinta

La storia di Valentina e Stefano raccontata nella prima puntata di stagione di C'è posta per te è stata quella che più di altre ha catalizzato l'attenzione del pubblico. Mittente della famigerata busta è stata la donna, pentita di aver tradito il marito, padre dei suoi tre figli, con un altro uomo di cui era certa di essersi innamorata. Valentina ha detto di averlo fatto perché spesso si sentiva umiliata da lui che non perdeva occasione per screditarla. Dopo essersi lasciati, però, la coppia ha ripreso a vedersi occasionalmente per il bene dei loro bambini e ad avere dei rapporti anche intimi. Nel programma di Maria De Filippi Valentina ha chiesto a Stefano di tornare insieme e, dopo i primi tentennamenti ("È una bella ragazza ma non provo più niente, è una serpe. L'ho trovata a casa di quella persona. Quando vado da lei, io dico no, però poi sono un uomo e non posso rifiutare", le sue parole), lui ha accettato di dare un'altra opportunità alla moglie.

E oggi? Com'è la situazione tra i due? Com'è noto, infatti, le puntate di C'è posta per te sono registrate diversi mesi prima della messa in onda, motivo per cui gli utenti cercano risposte alla curiosità sull'effettivo prosieguo delle storie raccontate in tv. A proposito di Valentina e Stefano, quindi, nelle scorse ore sui social è comparsa una segnalazione secondo cui la coppia starebbe insieme e lei sarebbe incinta del quarto figlio. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati che sulla vicenda personale raccontata in tv e trasmessa lo scorso sabato 7 gennaio, non hanno aggiunto null'altro.