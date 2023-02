Carlo Calenda scia in jeans: "Come Amendola in Vacanze di Natale". Esplode l'ironia

Piccolo break sulla neve per Carlo Calenda. Il leader di Azione si è concesso in questi giorni una veloce vacanza in montagna - una delle sue passioni - e ha condiviso sui social alcune divertenti immagini. Abbigliamento vintage, con jeans e piumino corto pronto a lanciarsi sulle piste.

"L'outfit è rimasto quello di Claudio Amendola in Vacanze di Natale" scrive in un post e in tanti gli consigliano di optare per una più comoda (e sicura tuta). Poco dopo il video della discesa: "Voi miscredenti che vi siete scagliati contro il jeans di vanziniana memoria, osservate lo stile del pingue politico di mezza età in jeans". Nei commenti esplode l'ironia. "Stava arrivando a cannone un elettore Pd, schivato all'ultimo" scrive un follower, altri lo riprendono perché senza casco, qualcuno sentenzia: "Decisamente non è il suo sport".

Non mancano ovviamente i più polemici. Uno fra tutti: "Trovo veramente ridicolo postare temi imbecilli come l'outfit, quando c'è gente che fa i conti per arrivare a fine mese. Un politico ha il dovere di parlare di politica: problemi e soluzioni". Infine la bordata: "Anche guardando questa foto ho avuto la conferma che la meloni governerà i prossimi vent'anni".

I post di Carlo Calenda sulla neve