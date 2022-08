Calenda casalingo disperato, il video della moglie su come fare la lavatrice

Oggi un leader politico deve saper fare tutto, anche il bucato. Carlo Calenda corre ai ripari e nel bel mezzo della campagna elettorale - in piena estate - si affida alla moglie per qualche utile istruzione sull'utilizzo della lavatrice.

Detto fatto. Violante Guidotti Bentivoglio, in partenza per le vacanze con i loro tre figli, prima di lasciare il marito solo a Roma, alle prese con la battaglia politica in vista delle elezioni del 25 settembre, registra un tutorial su come fare la lavatrice. Nel video, condiviso con autoironia dal leader di Azione su Instagram, è spiegato tutto nei minimi dettagli: in quale cassetto trovare deterviso e ammorbidente, dove metterli, come caricare i panni nel cestello, facendo attenzione "che nulla resti intrappolato", il programma super rapido a 30 gradi "giusto per dare una rinfrescata", oppure il misto a 30. Importantissimo, poi, spingere avvio per farla partire, richiudere le porte quando il lavaggio è finito e "riposizionare la manopola".

Impossibile sbagliare e il programma elettorale di Calenda parte proprio da qui, in soccorso di qualche italiano che potrebbe averne bisogno: "Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il paese - scrive l'ex viceministro dell'economia -. Poi arriva tua moglie e dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice, ti manda un video perché non si fida. Crozza salvami tu". Quando si dice "parlare alla pancia del Paese".