Calza della Befana di Chiara Ferragni è falsa: "Non compratela, potrebbe essere tossica"

Durante questa feste sono stati in molti a vedere, e altrettanti a comprare, le calze della Befana di Chiara Ferragni. L'influencer deve averlo scoperto solo oggi, probabilmente vedendo le foto condivise dai propri follower, e quindi ha deciso di fare un appello-denuncia molto chiaro: quelle calze non sono originali.

"Ragazzi vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della befana Chiara Ferragni, ma è un fake, è un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla potrebbe avere anche materiali tossici. Non prendetela non è nostra".