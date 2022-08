Guai per Harry e Meghan: la Regina Elisabetta li avrebbe esclusi dal testamento

Dalla Gran Bretagna arrivano delle notizie poco rassicuranti per Harry e Meghan. Secondo Star e International Business Times la Regina Elisabetta, dopo i suoi ultimi problemi di salute, avrebbe deciso di cambiare il suo testamento. Le modifiche toccherebbero in particolare la famiglia del duca di Sussex.

Dall'eredità reale sarebbe esclusa Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan, nata nel 2021. La Regina ha visto la bambina solo una volta, in occasione del Giubileo di Platino, e per poco tempo e proprio a ciò sarebbe legata la decisione di non nominarla nel testamento.

Secondo i media i gioielli reali (diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane) sarebbero tutti donati a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015. La tradizione vede in chi erediterà i gioielli delle persone particolarmente importanti per la regina. Dal testamento però sarebbero stati esclusi anche Harry, Meghan e Archie (il loro primogenito), non solo la figlia. In particolare la Regina possiede centinaia di oggetti personali di grande valore che saranno divisi tra i suoi familiari, tutti tranne i duchi del Sussex.