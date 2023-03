Michelle Hunziker nonna premurosa: ha allestito una cameretta per il nipote a casa sua

È tutto pronto per l'arrivo a casa di Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare che al momento si trovano in una clinica privata in Svizzera, luogo prescelto per il parto. Proprio come aveva rivelato la neo mamma in un'intervista a Vanity Fair Michelle Hunziker ha predisposto una cameretta per il piccolo attrezzata con tutto l'occorrete affinché non sia necessario portarsi dietro cambi, pannolini o culle. La cameretta a casa di nonna Michelle è già pronta, come lei stessa ha mostrato su Instagram. Si vede la culla con all'interno una copertina, un completino pronto sopra al fasciatoio, e si intravedono nella libreria dei piccoli soprammobili perfetti per la camera del bambino.

"Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare", questo il messaggio della conduttrice che non riesce a contenere la gioia di avere un nipotino. Come aveva raccontato Aurora: "Mia madre non si tiene, è come se avesse un figlio lei. Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io: così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice". "Abbiamo tutto doppio: pannolini, aspiratori nasali, shampoo, forbicine... Ieri la guardavo e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla", aveva aggiunto Ramazzotti poche settimane prima del parto.