Max Pezzali in concerto, il cameraman che balla e canta è la vera star: il video è virale

Max Pezzali ha raccontato la sua generazione tra amicizia, amore, disillusione e speranza. I suoi testi, così apprezzati dai suoi coetanei, riescono però a parlare anche ai più giovani. Pezzi come "Hanno ucciso l'uomo ragno", "La regola dell'amico", "Nord Sud Ovest Est" "Come mai", "Gli anni", "Lo strano percorso" - suoi e degli 883 - sono ormai parte della storia della musica italiana ed è impossibile resistere alla tentazione di cantarli o di ballarli.

Lo sa bene il cameraman addetto alle riprese frontali che si trovava sotto al palco e che la scorsa settimana, il 19 giugno, si trovava allo stadio Olimpico a Torino per una delle date del tour del cantante. Una degli spettatori, che si trovava nel parterre e vicina al palco, è riuscita a fare un video il cui protagonista era proprio il cameraman. Durante "Nessun rimpianto" non ha potuto contenere il suo entusiasmo e così si è messo a ballare e ovviamente, anche, a cantare. Il video è diventato virale e i commenti sono tutti positivi. "Perché le canzoni di Max sono così... Non si può resistere bisogna cantarle!", ha scritto qualcuno e ancora "Io avrei fatto come lui sicuramente".

C'è anche chi ha avanzato l'idea di farlo diventare famoso, proprio com'era successo per Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza noto al grande pubblico per le sue espressioni contrariate mentre si esibivano gli artisti al Love Mi (il concerto in piazza Duomo a Milano organizzato da Fedez). Chissà se il loro desiderio si esaudirà, intanto però il video di lui che si diverte mentre lavora è già virale. Questa sera, 27 giugno, Max sarà allo stadio Olimpico a Roma.