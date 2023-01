Com'è la cameretta di Leone e Vittoria Ferragni? Il video

Vi siete mai chiesti com'è la cameretta di Leone e Vittoria Ferragni? Grande, piccola, super accessoriata, più normale di quello che si possa immaginare? Se siete curiosi di come sia la stanza dei baby Ferragnez questo articolo è per voi perché vi permetterà di scoprire com'è fatto il luogo dove dormono, giocano e fanno i compiti i figli di Chiara Ferragni e Fedez. Spesso siamo abituati a vederli in salotto insieme a mamma Chiara e papà Fedez, alle prese con qualche divertente siparietto familiare o in cucina tra qualche litigio tra fratello e sorella ma com'è davvero la cameretta dei piccoli Leone e Vittoria? Se, finora, non eravamo mai riusciti a fare capolino nella stanza dei piccoli Ferragnez, oggi, possiamo addirittura fare un piccolo tour virtuale al suo interno. Come? Grazie a uno degli ultimi TikTok di Chiara Ferragni che, fiera di come ha arredato la stanza dei suoi due bambini di 4 e 1 anno e mezzo, ha voluto far vedere a tutti la cameretta dei suoi bimbi.

Tra libri, tantissimi peluches, tutti i lavoretti fatti a mano dai bimbi, le foto di famiglia e un ambiente coloratissimo, i piccoli Leone e Vittoria hanno uno spazio tutto loro per giocare, disegnare e crescere in totale serenità. E se in tanti potevano immaginare che la cameretta dei piccoli Ferragnez fosse molto più lussuosa, dovranno ricredersi perché le immagini parlano chiaro e mostrano che, nonostante Fedez e Chiara abbiano un patrimonio nettamente superiore a quello delle altre famiglie italiane, nel crescere i loro figli sembrano voler mantenere una certa semplicità.

E questa semplicità l'hanno notata tutti, anche gli haters dei Ferragnez che non hanno potuto che ammettere: "Si vede che è la camera di un bambino amato".