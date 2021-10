Belen mostra la nuova cameretta di Santiago, ma la foto fa il pieno di critiche

Abituata com'è a condividere la propria vita, tra gioie e dolori, insieme al pubblico, questa volta Belen Rodriguez ha incassato una inaspettata pioggia di critiche dopo aver pubblicato la prima foto della nuova cameretta del figlio Santiago. Una camera "salva spazio" con letto a castello e, in basso, la scrivania del bambino, che non è piaciuta ai follower della showgirl perché dai "colori troppo spenti".

La cameretta

I toni che prevalgono nella stanza sono in effetti quelli dell'ocra, azzurro e grigio, ma non tutti ritengono la scelta elegante anzi secondo molti poco si addice ad un bimbo di otto anni. "Troppo spenta x un bambino non mi piace", scrive qualcuno. E ancora, tra i commenti: "A tema Covid-19", "Un monolocale milanese", "Mio dio che tristezza".

Oltre centomila i like arrivati in calce al post, che compensano senz'altro le critiche.

Come Santiago ha vissuto la crisi di Belen e Stefano

La cameretta è un regalo di Belu al figlio dopo l'arrivo della sorellina Luna Marì, nata quest'estate grazie all'amore per il nuovo compagno Antonino Spinalbese. E' grazie a lui che la modella argentina ha ritrovato il sorriso dopo l'addio a Stefano De Martino, ballerino e padre del piccolo Santi: "Quando in una famiglia ci sono dei problemi, la famiglia deve darsi il diritto di riprovarci - ha dichiarato - Santiago ha vissuto questo ritorno, e ha capito che non andava". E ancora: "Quando i bambini capiscono che non va si rassegnano, perché vedono che ce l'hai messa tutta ma non c'è niente da fare.

E siccome i bambini stanno h 24 con le mamme, per la mamma è difficile nascondere la sofferenza: bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva 'non ti preoccupare me ne occupo io'". Oggi la bufera è passata e la famiglia (allargata) si gode il suo nido a Milano.