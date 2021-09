Cameron Diaz compie 49 anni, la dedica d'amore di Benji Madden

49 anni e non sentirli. Cameron Diaz, icona cinematografica di fine millennio, ha compiuto gli anni, con l'amato Benji Madden che ha voluto celebrarla sui social. Il chitarrista e seconda voce dei Good Charlotte si è concesso una bellissima dedica d'amore alla compagna di una vita.

La dedica social

"Buon compleanno a mia moglie, sei bellissima in tutti i modi, siamo così fortunati ad averti accanto", ha scritto Benji. "Cosa fai e chi sei giorno dopo giorno per coloro che ami è difficile da spiegare in un solo post IG, però mi piace avere un motivo per dirlo ad alta voce: ti amo".

L'addio al cinema

Cameron e Madden fanno coppia dal 2014, quando vennero presentati da Nicole Richie. A inizio 2015 le nozze, mentre a fine 2019 è nata Raddix Madden, primogenita avuta tramite gestazione per altri. Prima di conoscere Benji, Cameron è stata una delle scapole d'oro di Hollywood. Tra i suoi più celebri ex, Justin Timberlake.

Dal momento in cui ha trovato l'amore, l'attrice ha accantonato la propria carriera. I suoi ultimi film, Sex Tape, Annie e Tutte contro Lui, risalgono addirittura al 2014, anno in cui conobbe Benji. Nel 2018 la conferma definitiva: Cameron si è ritirata a tempo indeterminato per dedicarsi alla propria vita privata. Intervistata da Kevin Hart, ha così approfondito il concetto: "Amavo recitare ma c’erano così tante parti della mia vita che non andavano bene. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. La mia routine in un giorno è letteralmente ciò che riesco a fare da sola. Ed è la sensazione più bella. Ho avuto pace nella mia anima curandomi di me stessa. È il miglior sentimento di sempre. Mi sento completa".

Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni '2000, Diaz è stata l'attrice più pagata di Hollywood, prendendo parte a 40 film in 20 anni.