Camihawke criticata per la manicure: "Non è un argomento colto", lei risponde e tira in mezzo Salvini

Camilla Boniardi, più nota con il suo nome d'arte Camihawke, influencer e scrittrice su Instagram è seguita da 1.3 milioni di follower ed è molto amata. Sul suo profilo condivide la sua passione per la cucina, i viaggi, le serie tv e ovviamente non manca di tenere aggiornati i suoi fan sull'andamento delle sue giornate. Spesso condivide i suoi rituali di bellezza come l'andare dal parrucchiere o dall'estetista per la manicure. In particolare quest'ultima coccola non è andata giù ad una sua follower che le ha scritto: "Tu sei bellissima e simpaticissima (oltre che intelligente e colta) ti prego non cadere nella banalità di questi argomenti. Tieni alto il livello di questo profilo". Boniardi ha prontamente risposto alla fan ed è tornata sull'argomento anche il giorno dopo. Per dimostrare di avere mantenuto il proprio livello di cultura inalterato nonostante la manicure ha messo alla prova le sue conoscenze di geografia e anche di politica tirando in mezzo Salvini.

Camihawke: la risposta alla fan 'contro la manicure'

Questo messaggio non è piaciuto per niente a Camilla che infatti ha risposto subito alla sua fan: "Ma tutto ok? Quindi una persona intelligente non può curarsi le mani? Ma quanto è snob questo pensiero?". "Qua si può parlare solo di ricerca geopolitica e fisica quantistica se no si skandalizzano - scrive ancora l'influencer - perché non uso la mia popolarità in modo korretto. Quindi non posso dire che mi faccio la manicure perché se no = scema. Poco classista per altro".

"Raga vi avviso se vi curate le mani non siete né colti né intelligenti. Io sempre più basita dal genere umano" ironizza Camihawke che successivamente condivide alcuni dei messaggi che le sono arrivati con testimonianze di ragazze che precisano di essere laureate e/o scienziate e di farsi la manicure e per questo confidano di essere spesso giudicate.

Il giorno dopo Camilla mostra le sue mani con la manicure, ha scelto un colore neutro e a tal proposito commenta: "Comunque sono contenta di averle fatte così, per un attimo ho pensato di colorarle, ma magari mi chiedono indietro la laurea... E invece no per fortuna è ancora là (inquadra la laurea appesa al muro nella sua casa di Monza), menomale ma penso sia merito del lattiginoso (riferendosi al colore scelto per le unghie)". Boniardi è laureata in giurisprudenza e spesso ha parlato del suo percorso di studi affermando di essere felice di avere la laurea ma specificando che è stato difficile per lei portare a termine il percorso universitario perché aveva capito che la giurisprudenza non sarebbe mai stato il suo mestiere.

Tornando alla polemica sulla manicure Camihawke condivide nelle storie Instagram un siparietto: "Se volessi cambiare, magari d'estate potrei passarcelo sopra (riferendosi ad un colore rosso corallo)" e quindi inquadra di nuovo la laurea appesa al muro che questa volta non c'è. "No, no, no amuleto ti prego - afferma con in mano l'acetone e tornando ad inquadrare il muro dove adesso è di nuovo appesa la laurea - per un pelo". Poi, per provare di essere ancora colta fa finta di mettere alla prova le sue conoscenze: "Capitale Lettonia? Riga, capitale Estonia? Tallinn, Salvini? Mer*a". Su Twitter alcuni hanno scritto che ultimamente è troppo permalosa e che condivide troppo storie, ma come ha sempre ribadito Camihawke lei non obbliga nessuno a seguirla e di conseguenza chi vuole può scegliere di togliere il 'segui'.

Io amo Camihawke eh, giuro.

Sono anche andata ad una presentazione del libro.

Ma ultimamente sta diventando un po' troppo permalosa o sbaglio?

Questa ragazza mi sembra si sia rivolta tranquilla e con educazione. #taolapurani pic.twitter.com/HEZXZg773W — Franci Pagli (@LaMaiNaGioia) August 10, 2022