La Regina consorte Camilla premia una star di Sex and the City

Cosa succede se la Regina consorte Camilla premia uno dei grandi amori di Carrie Bradshaw? Sfoggia un outfit che renderebbe fiera la it-girl beniamina della fortuna serie tv. L’ex della giornalista più amata del piccolo schermo che la moglie di Carlo si è trovata a premiare è niente di meno che “Il russo”.

Il premio a Mikhail Baryshnikov

Si tratta di Mikhail Baryshnikov, che nella serie interpreta Aleksandr Petrovsky. L’uomo oltre ad essere una star del cinema è anche una stella della danza contemporanea e proprio per questa ragione Camilla ha voluto premiarlo. Baryshnikov è stato accolto a Buckingham Palace mercoledì per ricevere il prestigioso premio “Queen Elizabeth II Coronation Award” della Royal Academy of Dance per il suo l'immenso contributo al balletto e al mondo della danza in generale. Si è trattato inoltre del primo ricevimento in solitaria di Camilla, 75 anni, da quando lei e re Carlo hanno assunto i loro nuovi ruoli all'interno della famiglia reale.

Il look di Camilla

La regina consorte è apparsa all’altezza del ruolo, specie perché attraverso il suo outfit ha voluto omaggiare il ballerino lettone. Camilla ha sfoggiato un soprabito blu, a rendere speciale il look una spilla a forma di ballerina firmata Van Cleef & Arpels appuntata sul petto. Il gioiello di oro giallo, è un tripudio di diamanti dal taglio rotondo (in totale 44 pietre da 1.11 carati), lapislazzuli e turchesi, del valore di ben 88.500 €. Un chiaro omaggio a Baryshnikov ed il mondo della danza, in perfetto stile Elisabeth II, che spesso usava le sue leggendarie spille per mandare messaggi.

“È un grande onore poterti assegnare il premio. Nessuno lo merita di più”, ha detto la Regina Consorte al danzatore durante la premiazione. I due hanno anche scherzato sulla spilla appuntata al petto di Camilla. “E’ una tua collega”, ha detto scherzosamente la Regina a Mikhail. Baryshnikov si è detto molto soddisfatto dell’incontro con la reale, di cui dice di aver apprezzato: “Il fascino e l’umorismo”. Del resto Camilla deve essersi trovata subito a suo agio col ballerino essendo anche lei una danzatrice in erba. Qualche tempo fa la Regina aveva infatti dichiarato di star prendendo lezioni di danza classica, e chissà che non abbia chiesto qualche consiglio proprio a Mikhail.