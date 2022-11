Camilla ricorda la Regina Elisabetta: "Mi manca moltissimo"

La regina Camilla ha di recente assunto il nuovo ruolo, ma non perde occasione per ricordare la sua “straordinaria suocera", la regina Elisabetta . La regina consorte, 75 anni, lo scorso giovedì ha ospitato un ricevimento a Buckingham Palace per premiare i vincitori del Queen's Commonwealth Essay Competition, premio dedicato ai giovani scrittori. Durane l’incontro la moglie di Carlo ha colto l'occasione per parlare dell’indimenticabile The Queen.

Le parole sulla Regina Elisabetta

“Non posso iniziare senza rendere omaggio alla mia cara suocera, Sua Maestà, che oggi è nei nostri pensieri e che manca tanto a tutti noi”, ha esordito Camilla. “Durante il suo straordinario regno, la sua visione per migliorare la vita e le prospettive di tutti i cittadini del Commonwealth è rimasta, come sapete, molto vicina al suo cuore”.

La regina consorte ha voluto anche ringraziare per i tanti messaggi di condoglianze ricevuti dalla royal family in questi mesi difficili. “Negli ultimi mesi, io e mio marito abbiamo tratto immenso conforto dai messaggi di cordoglio che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere dai quattro angoli del mondo”, ha aggiunto. “Ci hanno ricordato che la parola scritta ha una capacità unica di connettere, guarire, rassicurare e offrire speranza, anche in mezzo al dolore”.

Il nuovo ruolo di Camilla

Camilla dopo essere stata nominata Regina consorte si sta apprestando a portare avanti con grinta e determinazione il nuovo ruolo. Anche se la 75enne si è dovuta dapprima concedere una vacanza rilassante, poi conclusasi non nel migliore dei modi, prima di tuffarsi nei nuovi impegni da regina. Proprio mercoledì la moglie di Carlo ha tenuto il primo ricevimento in solitaria a Buckingham Palace, per conferire il prestigioso premio “Queen Elizabeth II Coronation Award” della Royal Academy of Dance a Mikhail Baryshnikov per il suo l'immenso contributo al balletto e al mondo della danza.