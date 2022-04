Chi è Camille Lou, protagonista della miniserie francese "Un’altra verità" su Canale 5

Da giovane cantante di musical teatrali a protagonista della tesa miniserie Un’altra verità. Ma chi è Camille Lou? Scopriamo tutto sull’attrice che interpreta Audrey: dai primi successi in ambito artistico fino alla vita privata.

Chi è Camille Lou: età, provenienza, studi, musica

Camille Lou - nome d’arte di Camille Houssière - è nata il 22 maggio 1992 a Bersillies, un piccolissimo comune di Maubeuge (Francia). Figlia d'arte, il padre faceva parte del gruppo musicale Les Paradoxe. Dopo la maturità scientifica Lou si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, ma il richiamo della musica è stato troppo forte: da bambina suonava il violino e a 12 anni vinse un concorso canoro locale. Nel 2010 ha cominciato a cantare con il nome d'arte Jimmie, pubblicando il suo primo album, dal titolo La Grande Aventure. Circa un anno dopo ha fatto il suo esordio nel musical teatrale (1789, Les Amants de la Bastille). Nel 2016 ha partecipato alla settima edizione dello show televisivo Danse avec les stars (insieme al ballerino Grégoire Lyonnet), dove si è classificata seconda.

La carriera: "Un’altra verità" e le altre fiction

Nel 2018 Camille Lou ha debuttato come attrice televisiva in due serie nazionali: Les Bracelets Rouges e Maman. Il successo da attrice è arrivato però nel 2019, dove ha interpretato uno dei personaggi principali della miniserie Destini in fiamme (in originale Le Bazar de la Charité). Questo ruolo le ha permesso di fare il bis quando nel 2021 con Un'altra verità (J'ai menti), miniserie trasmessa in Italia da Canale 5 a partire da mercoledì 27 aprile 2022. Qui Camille - protagonista assoluta - interpreta Audrey, avvocatessa che si trova a indagare su un omicidio che le fa tornare in mente un’aggressione da lei subìta 15 anni prima: passato e presente si intrecciano, generando un’atmosfera tesa e avvincente. Nel 2021 Camille Lou ha partecipato al film per il cinema I viziati (Pourris gâtés).

Camille Lou: il fidanzato surfista e Instagram

Camille Lou è molto attiva sul suo profilo Instagram. In tante foto la vediamo in compagnia dei suoi cari. Molti scatti sono dedicati alla sua vita di coppia: l’attrice è infatti fidanzata con il surfista professionista Romain Laulhé, francese classe 1985. I due hanno due cani e amano molto il mare.