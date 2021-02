Il mistero della proposta di nozze (con aereo) di Can Yaman a Diletta Leotta

Un aereo solca i cieli della città. E, per una volta, non è destinato ai concorrenti del Grande Fratello Vip, bensì a tale Diletta. "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can", si legge sullo striscione attaccato al velivolo. Tanto che tutti hanno pensato ad una proposta di matrimonio da parte di Can Yaman alla conduttrice Diletta Leotta, legati da qualche settimana. Peccato però che i diretti interessati non abbiano confermato la liaison e che quindi tutto rientra nel campo delle ipotesi. Potrebbe infatti trattarsi di una bravata.

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman

Le voci su una storia tra Diletta Leotta e Can Yaman circolano da circa un mese. Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, la conduttrice e l’attore turco star di ‘Day Dreamer’ hanno iniziato a frequentarsi dopo una serie di scambi di messaggi via Instagram. Le prime paparazzate risalgono ai primi giorni di gennaio, quando la coppia ha cenato con il manager dell’attore Andrea di Carlo e la sua fidanzata Arisa per poi andare via insieme. Dopo qualche giorno di silenzio e un certo fastidio per il clamore mediatico palesato da Yaman, l’attore ha deciso di ufficializzare la storia con Diletta in una foto a cui, adesso, ha fatto seguito quella della sua dolce metà.

Il clamore suscitato dal fidanzamento dei due ha anche indotto qualcuno a sostenere si tratti di business più che d'amore. L'informatissimo giornalista Alberto Dandolo è quasi certo che il loro è un "legame d'affari", come ha spifferato sul settimanale Oggi, raccontando come dietro alla chiacchierata love story possano nascondersi in realtà interessi professionali di entrambi.