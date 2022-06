Can Yaman e Demet Özdemir stanno insieme? Lei (intanto) annulla le nozze

Inoltre, l' ex fidanzato di Diletta Leotta e Demet potrebbero tornare anche a lavorare insieme in un nuovo progetto seriale per Disney+, El Turco. Yaman è stato confermato come protagonista della serie sull'assedio di Vienna da parte dell'impero Ottomano del 1638 e sembra proprio che anche Demet potrebbe entrare nel cast della serie come co-protagonista femminile.

Le voci sulla relazione tra Can e Demet

È da diverso tempo che si vocifera su una possibile relazione tra i due attori turchi che tutti sognano di vedere insieme. La loro sintonia sul set è, infatti, ben nota ma questa complicità sembrerebbe esserci anche al di fuori delle telecamere. I media turchi, inoltre, parlano anche di una relazione segreta che i due avrebbero tenuto nascosta a tutti da quattro anni vedendosi tra Roma, dove Can si è trasferito dopo il successo in Italia, e Istanbul dove abita, invece, lei.

La trentenne, inoltre, sembra voglia trasferirsi in Italia per cercare il successo nel Belpaese, proprio come il suo collega, (e così starebbe anche più vicina a Can). Demet Özdemir, infatti, potrebbe ottenere una parte da protagonista in una nuova fiction Mediaset di cui non si conosce ancora il titolo o la trama. Can, invece, dopo la rottura con Diletta Leotta era stato avvistato in Sardegna con un'altra donna, Francesca Del Fa, l'attrice della fiction Rai, Il Paradiso delle Signore ma la sua vita privata, a oggi, resta ancora un mistero.

Per ora, nessuno dei diretti interessati ha commentato le voci che li vorrebbero insieme, quindi, non ci resta che attendere ulteriori news.