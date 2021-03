Can Yaman su Diletta Leotta: “Il nostro è un amore leale, la riservatezza è la nostra promessa”

In barba alle voci che insinuavano il sospetto che la loro storia d’amore fosse costruita a tavolino, Can Yaman e Diletta Leotta fanno davvero sul serio. A raccontare chiaramente quanto le intenzioni di entrambi siano proiettati verso la costruzione di una vita suggellata anche dalle nozze, è stato lo stesso attore turco, pronto a ribadire l’autenticità dei propri sentimenti per la conduttrice di Dazn con cui fa coppia da qualche mese.

“Tutto è sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto”, ha confidato Yaman in un’intervista a Vanity Fair che ha affrontato anche il tema della sua sfera privata: “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”.

Can Yaman e Diletta Leotta si sposano? “Teniamoci la sorpresa”

Per quanto il tema della riservatezza strida con la plateale proposta di matrimonio per Diletta Leotta scritta sullo striscione di un aereo in volo, Can Yaman non ha voluto esporsi più di tanto sui tempi di nozze che sembrano concreti sì, ma tenuti al riparo da ogni forma di pubblicità. “Se ci sarà, quegli stessi tutti lo vedranno. Su qualcosa teniamoci la sorpresa”, il commento seguito alla domanda su eventuali preparativi. Perché proprio lei? “Parlare, anche di questo, equivarrebbe a toglierci magia. Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Quel che succederà si saprà, in tutta la sua bellezza”, ha replicato ancora l’attore.

Intanto, il preziosissimo anello al dito della conduttrice c’è e anche le presentazioni in famiglia sono state fatte: Can, infatti, è andato alla ricerca di una casa a Roma con l’aiuto della “suocera” Oferia Castorina., mamma di Diletta. E qualcuno sostiene che ci sia anche la data delle nozze, fissata per il prossimo 16 agosto… Si attendono conferme ufficiali.