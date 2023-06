Can Yaman e la dura risposta ai pettegolezzi: le sue parole

Can Yaman è spesso al centro della cronaca rosa, ma raramente le informazioni riguardo alle sue relazioni si rivelano veritiere. L'attore stanco delle continue illazioni ha voluto chiarire una volta per tutte la sua relazione sentimentale smentendo lo scoop lanciato da Dagospia che lo dichiarava fidanzato con Giorgia Colombo.

"Siete veramente ridicoli - ha scritto Can Yaman - con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero. Mai stato". L'attore poi si sfoga e ricorda il periodo nel quale era legato a Diletta Leotta: "Quando ne avevo una vera, avete fatto tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta. Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Bah. Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io".

"Se volete portare ad alcune persone un po' di visibilità fate pure - ha poi aggiunto l'attore -, però io non c'entro niente. Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze. Menomale che i miei fan ormai hanno imparato a non credere a nulla".