"Can Yaman irreperibile da giorni": cosa sta succedendo

Il peso della popolarità schiaccia Can Yaman, idolo delle fiction turche ed ora diventato noto per gli stessi meriti anche in Italia, che si è reso irreperibile da giorni alle fan perché infastidito dall'assedio che queste ultime le riservavano ormai da tempo. Stando a quanto racconta Alessandro Rosica, esperto di gossip, l'interprete di Daydreamer - Le ali del sogno, avrebbe deciso di abbandonare il suo appartamento romano poiché ormai stufo di dover schivare gli assalti di tutti coloro che lo sopportano. E pensare che, fino a due anni fa, il suo nome era tutt'altro che noto.

Ma non è finita qui. Perché l'ingerenza di uomini e donne alla corte del bel Can gli starebbe facendo pensare anche di cambiare direttamente casa, in modo da estirpare il problema alla radice. Al momento Yaman alloggia in una residenza vista Colosseo, a Roma, ma presto potrebbe optare per una nuova sistemazione in centro ma questa volta in una area meno battuta e più riservata. Almeno finché i suoi supporters non "pizzicheranno" anche quella.

Perché Can è così famoso

Comprensibile l'insofferenza di Can se si pensa che, a fargli le poste, oltre ai fan, ci sono anche i paparazzi. Classe 1989, salito alla ribalta per la serie tv turche in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, da mesi ormai la sua vita sentimentale occupa le copertine dei settimanali di cronaca rosa in virtù delle sue love story con alcune delle donne più belle del nostro showbiz: Diletta Leotta in primis, con cui però è finita da qualche mese (e con cui, secondo i più maliziosi, la storia era inventata a beneficio di un ritorno mediatico); ora il presunto flirt con Francesca Chillemi, attrice con cui ha condiviso il set di Viola come il mare e che però è ufficialmente sposata con Stefano Rosso, con cui ha una figlia.

Gli assembramenti di gennaio e l'arrivo delle forze dell'ordine

Ma del resto il problema di assembramenti non sono nuovi per Can. Era lo scorso gennaio quando le sue fan hanno rischiato una multa da 400 euro per essersi assembrate sotto l'albergo dove alloggiava l'attore turco avendo così violato le norme sul distanziamento sociale.