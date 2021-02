Can Yaman fa sul serio: beccato insieme alla "suocera" per comprare l’anello a Diletta Leotta

L’attore turco è stato fotografato insieme a Ofelia Castorina, mamma della conduttrice, in alcune importanti gioiellerie di Roma e in una di queste avrebbe acquistato il prezioso diamante sfoggiato poi dalla fidanzata

Occhi puntati su Can Yaman e Diletta Leotta, da qualche settimana protagonisti delle cronache rosa per una relazione nata in sordina e piano piano ufficializzata da foto di coppia inequivocabili.

“La storia è seria e c’è aria di convivenza” racconta adesso il settimanale Chi che, nell’ultimo numero, pubblica le foto che mostrano l’attore turco a spasso per le vie del centro di Roma insieme a Ofelia Castorina, mamma della sua compagna, con cui è andato a visitare due appartamenti per scegliere quello che potrebbe diventare il prossimo nido d’amore. Ma non solo: il giro nella Capitale, infatti, è proseguito con uno shopping importante in tre rinomate gioiellerie alla ricerca di un anello per la sua Diletta, presumibilmente lo stesso che la conduttrice ha sfoggiato durante la puntata del programma radiofonico ‘105 Take Away’ in onda sul canale tv e che le sarebbe stato consegnato in occasione di San Valentino.

Aria di nozze nell’aria? Forse. Di certo, nel cielo di Roma ieri è comparso un aereo con tanto di plateale proposta: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can” si leggeva sullo striscione, ma il gesto non è stato confermato dal diretto interessato.

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman

Le voci su una storia tra Diletta Leotta e Can Yaman circolano da circa un mese. Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, la conduttrice e l’attore turco star di ‘Day Dreamer’ hanno iniziato a frequentarsi dopo una serie di scambi di messaggi via Instagram. Le prime paparazzate risalgono ai primi giorni di gennaio, quando la coppia ha cenato con il manager dell’attore Andrea di Carlo e la sua fidanzata Arisa per poi andare via insieme. Dopo qualche giorno di silenzio e un certo fastidio per il clamore mediatico palesato da Yaman, l’attore ha deciso di ufficializzare la storia con Diletta in una foto a cui, adesso, ha fatto seguito quella della sua dolce metà.

Il clamore suscitato dal fidanzamento dei due ha anche indotto qualcuno a sostenere si tratti di business più che d'amore. L'informatissimo giornalista Alberto Dandolo è quasi certo che il loro è un "legame d'affari", come ha spifferato sul settimanale Oggi, raccontando come dietro alla chiacchierata love story possano nascondersi in realtà interessi professionali di entrambi.