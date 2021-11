Can Yaman, nuova fiamma: chi è Maria Giovanna Adamo

Da quando ha lasciato Diletta Leotta, Can Yaman è stato 'avvicinato' a non si sa quante ragazze. Basta un selfie, un drink, un sorriso e il gossip nazionale impazza, ipotizzando chissà quale storia d'amore tra il lanciatissimo attore turco, prossimo Sandokan Rai, e la bella di turno.

Chi è Maria Giovanna Adamo

L'ultima della lunga lista è Maria Giovanna Adamo, attrice calabrese arrivata seconda nel concorso “World Top Model selezione Roma 2021”. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Can e Maria Giovanna si sarebbero conosciuti a Palermo sul set della fiction “Viola come il mare”, progetto Lux Vide che arriverà su Mediaset nei prossimi mesi.

Maria Giovanna o Francesca?

Adamo ha pubblicato una foto di coppia insieme a Yaman, mentre addiritttura il papà di quest'ultimo ha condiviso sui social un'immagine che ritrae la coppia al 32esimo compleanno del figlio (festeggiato l'8 novembre, ndr). E pensare che proprio dal set di "Viola come il Mare" si era vociferato di un presunto flirt tra l'attore e Francesca Chillemi, co-protagonista della fiction. Beato tra le donne, Yaman non può sorridere a nessuna di queste senza dar vita a rumor infiniti. A meno che Maria Giovanna Adamo non l'abbia davvero conquistato...