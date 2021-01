Can Yaman rompe il silenzio sulla love story con Diletta Leotta

Guai ad intromettersi nella vita sentimentale di Can Yaman. Diventato da poco famoso in Italia, il nuovo sex symbol turco mette da subito le cose in chiaro: il versante privato tale deve rimanere. Lo racconto l'ultima presa di posizione su Twitter, dove ha scritto un messaggio che ha tutta l'aria di riferirsi ai rumors sulla love story con Diletta Leotta, con cui è stato pizzicato in questi giorni. "Sono fatti miei. Punto", ha twittato il bel 31enne, per poi cancellarsi definitivamente dal social network.

A Can, insomma, pare non siano proprio piaciute le fotografie finite su tutti i giornali accanto alla conduttrice. E' stata Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica, a lanciare per prima l'indiscrezione di una storia d'amore tra i due, poi sono arrivati gli scatti dei paparazzi del settimanale Chi, che hanno immortalato gli amanti in immagini inequivocabili, cioè mentre erano alle prese con un bacio in un ristorante. Tra le cose che potrebbero aver fatto innervosire Yaman, però, ci potrebbe essere anche l'ultimo velenoso pettegolezzo lanciato dal magazine Oggi: pare infatti che, pochi giorni prima l'incontro con Can, Diletta abbia passato alcune ore a Capodanno con il calciatore Zlatan Ibrahimovic: «Lo hanno passato insieme dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto, quando le luci si sono spente per non riaccendersi più», avrebbe rivelato una fonte, raccontando di un’aria complessiva di intimità, di consuetudine.