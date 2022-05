Can Yaman stalkerato dai fan: "Cambio casa, le donne che stanno con me vengono aggredite"

Can Yaman vittima delle sue fan. L'attore e modello turco è particolarmente amato in Italia, ma l'attenzione intorno alla sua persone sta diventando troppo alta, così alta da costringerlo a lasciare la casa dove vive adesso. Yaman è diventato famoso in Italia con le serie tv Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr. Wrong - Lezioni d'amore, le soap hanno avuto un tale successo che presto si è trasferito nel Belpaese, a Roma, e ha preso parte anche ad alcune pubblicità come ad esempio quella della pasta De Cecco. Poi la storia, molto chiacchierata, con Diletta Leotta... Insomma Yaman in Italia è un vero e proprio divo. Apprezzato per la sua bellezza, ma anche per la recitazione, è considerato un sex symbol. Non è difficile immaginare, quindi, quanto la sua vita possa essere sotto i riflettori e dopo il lungo sfogo su Instagram è chiaro che sia arrivato al limite della sopportazione.

Il duro sfogo di Can Yaman

I fan per un personaggio pubblico sono fondamentali, senza persone che riconoscono il valore dell'attore, del presentatore o del personaggio i mestieri dello showbusiness non avrebbero senso di esistere. Ma la convivenza con la popolarità è difficile e prima o poi tutti i vip devono farci i conti.

Can Yaman purtroppo si è trovato costretto a scrivere sui social una riflessione cruda sulla sua qualità di vita attuale. "Vi voglio bene uguale, spero possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho bisogna tanto - inizia così lo sfogo dell'attore - Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale... Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall'Italia, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia".

E poi la triste verità, i fan gli sono così sul fiato sul collo da costringerlo a cambiare casa in gran segreto e non è il solo motivo, anche le donne che gli stanno vicine, per un motivo o per un altro, subiscono aggressioni: "Cambierò di sicuro casa a Roma, non perché vado via, ma perché la gente ha superato ogni limite. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l'aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che accettare voi. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore".

L'attore ha cercato di far capire che non tutti le persone che lo seguono sono così, ma molte sì e per questo motivo deve fare delle modifiche nella sua vita, per tutelarsi.