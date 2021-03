Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, nessun chiarimento: tra le due ex amiche è gelo

Erano le Thelma&Louise di casa nostra. Complici, affiatate e bellissime. Eppure, come le più grandi storie d'amore, anche le amicizie inossidabili possono finire. Su Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, però, ci avevamo scommesso tutti: inseparabili dal 1999, l'anno in cui iniziarono a deliziare gli italiani con i loro 'stacchetti' sul bancone di Striscia la Notizia, sono state le veline più amate e anche le più unite. Fino a quando, ormai quasi due anni fa, le loro strade si sono separate.

Il motivo del loro allontanamento non si è mai saputo, entrambe hanno sempre mantenuto il massimo riserbo continuando a sfuggire, fino a poco tempo fa, alle domande più ficcanti della stampa. L'ultima a parlarne, anzi a non parlarne, è stata la Canalis pochi giorni fa in un'intervista: "Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi". E su un loro riavvicinamento: "Ci metto un po' a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù".

Insomma, a tenere il punto sarebbe l'ex velina mora e questo più che un muro sembra una muraglia interminabile. Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, non sarebbe affatto vero che le due ultimamente si sono riparlate, aprendo uno spiraglio di riconcigliazione come volevano alcune voci. Tra loro è ancora gelo e a quanto pare la rottura è irrecuperabile.