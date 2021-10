Cancro, Carolyn Smith torna a parlare: "Pensavo fosse finita, ma non lo è. Dolori da morire"

48 ore ancora al ritorno di Ballando con le Stelle su Rai1, con Carolyn Smith chiaramente confermatissima in giuria. 61 anni tra un mese, Carolyn è presidente di giuria del talent condotto da Milly Carlucci dal lontano 2007. Dal 2015, invece, combatte contro un tumore maligno al seno, che ancora oggi la tormenta.

L'amara confessione

Smith è tornata a parlarne dalle pagine del settimanale Oggi: "Gli ultimi esami sono andati bene. E con questo pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire". Da anni Carolyn, che ha pubblicato anche un libro autobiografico per far conoscere la propria esperienza con il cancro al grande pubblico, è testimonial dell'AIRC, con continue campagne di sensibilizzazione sul tema.

L'idea per Ballando con le Stelle

Felicemente sposata con Tino Michielotto dal 1997, Carolyn ha vissuto il lockdown a casa, come tutti noi, con il Covid-19 che l'ha obbligata a fare un qualcosa che non aveva mai trovato il coraggio di fare. Smettere di viaggiare. "Non mi piace sprecare neanche un attimo, perché la vita è bella, ma non sappiamo quanto è lunga".

A Ballando con le Stelle Smith indosserà un abito da sera a puntata, ispirato al mondo della danza. "Dieci in tutto", ha precisato Carolyn. "Li metterò all'asta su CharityStars e devolverò tutto per comprare un macchinario per un reparto oncologico".