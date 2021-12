Sparano al cane di Carolyn Smith. Lei crolla: "Sei un pezzo di mer*da"

Un gesto di una crudeltà gratuita, quello ai danni di Mikee, cane di Carolyn Smith. Nei giorni scorsi infatti qualcuno ha sparato al labrador di dieci anni ed a raccontarlo è proprio la coreografa e giudice di Bellando con le stelle. Un fatto rivelato solamente oggi, poiché Carolyn ha preferito smaltire la rabbia perché "se avessi fatto questo video quando l'ho saputo, avrei fatto brutte figure". Una rabbia comprensibile, di cui la donna svela tutti i dettagli, rivelando inoltre la sua idea sul colpevole.

Tutto nasce quando Carolyn si accorge che, da qualche tempo, il suo cane non sta bene. "Da alcuni giorni - dice - Mikee zoppicava. Un giorno stava bene, poi quello dopo stava male. Col tempo la situazione è andata peggiorando, così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato". La ballerina si dice sconvolta da tanta crudeltà e sottolinea che il suo animale è "il cane più buono del mondo". A colpire il cane, "un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre". La stessa arma, inoltre, "ha sparato anche a quelli di mio cognato".

Nel mirino un uomo su cui la protagonista di Ballando ha qualche sospetto. "Io dico a questa persona di stare molto attenta peché sto facendo le indagini e se ti trovo sono caz*i amari. Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di mer*a ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento.

E ancora: "Solo un uomo di merda può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo. È rimasta una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché posso andare troppo oltre".