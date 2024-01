Fermano il dogsitter di Chiara Ferragni in strada, la sua reazione è inaspettata: il video

È ormai un mese che Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano fuori da casa, centellinando qualsiasi dichiarazione. Da quando, esattamente, è scoppiato il caos attorno al caso Balocco, con l'influencer accusata di promozione ingannevole di beneficenza e oggi indagata dalla procura. Motivo per cui a Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è venuta una idea: fermare in strada il dogsitter che si occupa di portare ogni pomeriggio a spasso il cane. In collegamento lo studio di Roma, con Myrta Merlino che faceva il tifo per le gesta del suo giornalista.

Ma andiamo con ordine, per chi si fosse perso qualche puntata. Tutto comincia infatti metà dicembre, quando il giornalista Dessì si piazza sotto casa di Ferragni per provare a intercettarla dopo il caso dei pandori. Una missione che si rivela impossibile, eppure da quel giorno non è mancato un giorno in cui non è tornato regolarmente sul "luogo del delitto". Un atteggiamento che non è piaciuto a Fedez, che ieri ha provocatoriamente chiesto se i giornalisti fossero interessati alla "pupù" di Paloma, il cane di famiglia. Oggi la replica è arrivata con uno sfottò.

Appostato come sempre per le strade di Citylife, quartiere prestigioso di Milano, Dessì ha fermato il dogsitter che ogni pomeriggio porta a spasso il bellissimo labrador. "Vuoi vedere Paloma?" ha chiesto a Myrta. "Certo, è bellissima", ha risposto lei "Anzi infilale un messaggino nel collare per Chiara, tipo messaggio nella bottiglia". Quindi Dessì si è avvicinato all'animale e al dogistter: "Non voglio disturbare neanche chi lavora, non voglio essere invadente", ha detto approcciando all'uomo. La reazione dell'accompagnatore, seppure spiazzato, è stata di piena comprensione e ha fatto sì che il giornalista potesse accarezzare un po' il cagnolone. Un atteggiamento insomma contrario rispetto all'irruenza mostrata dal rapper ieri pomeriggio.

Qualche inquadratura e, portato a casa il video, Dessì si è allontanato. Ma non prima di lanciare una frecciata ai Ferragnez, chiusi in casa ormai da un mese in attesa di trovare un modo per arginare il danno reputazionale: "L'hanno portata a giocare, almeno lei esce e si fa vedere". Poi il saluto al dogsitter: "Mi scusi se l'abbiamo disturbata". E lui se n'è andato allontanandosi, con la gentilezza del caso. Una scena che è diventata presto virale in rete, tra chi si fa una risata e chi sostiene che il siparietto era però evitabile.