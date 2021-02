Salvi i cani rapiti di Lady Gaga: una donna li ha portati alla polizia

I due bulldog francesi della cantante sono stati ritrovati e sono al sicuro, confermano le autorità. La star, a Roma per girare un film, aveva offerto 500mila dollari di ricompensa

Sono stati ritrovati, sani e salvi, i due cani di Lady Gaga, rubati due giorni fa a Los Angeles. Koji e Gustav - due bulldog francesi - sono stati consegnati a una stazione di polizia di Los Angeles venerdì sera da una donna che sembra essere "estranea e non associata" alla rapina a mano armata. "Posso confermare che i cani sono stati localizzati e sono al sicuro", ha confermato il capitano Jonathan Tippet, citato dai media americani.

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Los Angeles, il dog sitter che si occupa dei due cani durante le assenze della diva è rimasto ferito durante la rapina a mano armata. Il ladro ha sparato con una pistola semiautomatica, per poi fuggire con i due cani a bordo di una berlina bianca. Ryan Fisher, questo il nome del dog sitter, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili, secondi quanto riportato dai media locali.

Lady Gaga aveva offerto 500mila dollari di ricompensa a chiunque le avesse riportato indietro i suoi bulldog francesi, come aveva annunciato in un post su Instagram.

Lady Gaga a Roma per girare il film sull'omicidio di Maurizio Gucci

L'artista si trova attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, 'Gucci’, sull’omicidio di Maurizio Gucci. Nel film la cantante e attrice sarà Patrizia Reggiani, che per l'omicidio di Maurizio ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Adam Driver sarà Maurizio Gucci, ucciso nel marzo 1995 a Milano. Nel cast dovrebbero esserci anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.

Per ora, è solo Lady Gaga ad essere stata fotografata a Roma, con mascherina nera e vestito leopardato. Lady Gaga avrebbe inoltre preso in affitto a Roma per il periodo delle riprese un attico mozzafiato con vista sui Fori Imperiali.