"Cantante donnaiolo bacia un ragazzo in stazione a Milano": la clamorosa foto di Dagospia

Dopo il coming out di Gabriel Garko, un altro artista sarebbe sul punto di dichiarare la propria omosessualità. Parliamo di un misterioso cantante pizzicato a baciare un ragazzo in Stazione Centrale a Milano. Il clamoroso scoop è stato lanciato nel pomeriggio da Dagospia, senza però fornire dettagli che possano svelare l'identità del diretto interessato.

"Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia?", si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino.

"L'artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?". Ai posteri l'ardua sentenza.

Il mio cuore non è pronto ad un altro scoop. O chi è? Sembra Ligabue dai capelli — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 8, 2020

Sappiamo se è stato con Adua Del Vesco?
October 8, 2020