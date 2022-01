Il Capodanno dei vip 2022: a casa, al mare e sulla neve

Se l'anno scorso tutti sono stati costretti a dire no a cenoni e grandi feste, per questo Capodanno 2022 tra i vip c'è chi ha scelto di partire e chi invece è rimasto a casa. Molto hanno scelto di postare sui social foto e video dei loro veglioni, augurando ai follower un 2022 pieno di serenità.

Feste in casa per i vip

Capodanno casalingo per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto cambiare i loro piani e rimanere a Milano. Entrambi positivi al coronavirus, hanno passato l'ultimo dell'anno nel loro appartamento di CityLife con i figli Leone e Vittoria. Look sexy e brillante per lei, mascherine ffp2 per entrambi.

Festa a casa di amici per Mara Venier e il marito Nicola Carraro. Con loro tra gli altri anche Christian De Sica e Pino Strabioli. Brindisi e balli per tutti e tanta allegria.

Elegantissimo in smoking, Gianni Morandi ha fatto gli auguri ai suoi fan con un video pubblicato su Instagram. In sottofondo le note di L'allegria, il brano che "l'eterno ragazzo" ha firmato insieme a Lorenzo Cherubini. Jovanotti, positivo al coronavirus, è ancora in isolamento, "distante ma vicino" rispetto alla moglie Francesca Valiani e alla figlia Teresa.

Capodanno vip dalle Dolomiti al Kenya

Capodanno in Kenya per Elisabetta Gregoraci, che ha passato l'ultima notte del 2021 in compagnia del figlio Nathan Falco e dell'ex marito Flavio Briatore. La famiglia si è ricomposta per festeggiare al Billionare Resort di Malindi, in Kenya. Sotto al post di auguri pubblicato su Instagram da Briatore in tanti hanno commentato esprimendo gioia nel rivedere la showgirl e l'imprenditore felici insieme al figlio.

Festa sulla neve sulle Dolomiti per Michelle Hunziker insieme al marito Tomaso Trussardi. Con loro anche l'amica Serena Autieri e marito Enrico Griselli. Dopo il brindisi, il 1 gennaio tutti sono partiti per una passeggiata in sci. Aurora Ramazzotti invece ha raggiunto il padre Eros alle Maldive e ha salutato il nuovo anno con lui e il fidanzato Goffredo Cerza

Capodanno in montagna, a Chamonix, anche per Belen Rodriguez, che ha festeggiato insieme alla sorella Cecilia e al suo fidanzato Ignazio Moser. Belen ha portato con sé la piccola Luna Marì, mentre il figlio Santiago era con il papà Stefano De Martino.

Vacanze in Italia per "l'americana" Elisabetta Canalis, che è voltata anche lei sulle Dolomiti con la famiglia e gli amici