Capodanno vip 2023: da Maria De Filippi a Mara Venier e Belen, le mete dei festeggiamenti

Capodanno 2023, come festeggiano i vip di casa nostra? Come ogni anno i social diventano vetrine che permettono ai follower di sbirciare nelle vite dei personaggi del mondo dello spettacolo, sempre generosi nel condividere i momenti della celebrazione che saluta l'anno vecchio e inaugura quello nuovo. Stavolta il settimanale Chi ha voluto anticipare la tradizionale pubblicazione con una serie di interviste ai protagonisti più popolari, rivelando in anteprima dove, come e con chi ognuno di loro trascorrerà la notte più lunga.

Capodanno 2023, i festeggiamenti dei vip

Per Mara Venier il Capodanno si divide tra famiglia e lavoro, dal momento che la sua Domenica In andrà in onda regolarmente: "Io vado in onda l’1 gennaio: la mia idea – siccome io ho il terrazzo, uno dei piu? belli di Roma – e? di fare una cena con i miei amici. Aspettiamo la mezzanotte, beviamo qualcosina, ci godiamo i fuochi d’artificio che sfolgorano sopra al Cupolone. Non ero certa di riuscirci, perche? ho avuto il Covid: pero? mi sono negativizzata il 24 dicembre. Nicola (Carraro, ndr) era appena tornato da Santo Domingo ed era nero… Comunque, me tocca cucina?. Ma mi piace, lo faro? per pochi, carissimi amici: faro? cotechino e una bella pasta al forno. Sara? tutto molto, molto semplice. Ho fatto tutti i tipi di Capodanno, grandi feste e grandi viaggi, ma nei miei ricordi quelli sulla mia terrazza con gli affetti più cari rimangono i più belli".

Se Maria De Filippi trascorrerà come sempre il Capodanno nella sua casa di campagna appena fuori Roma, con i suoi affetti piu? cari, i suoi cani, gli amici piu? stretti, Carlo Conti opta per la montagna: "A Capodanno ho sempre lavorato, prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c'e? mio figlio Matteo, ho deciso di dedicare piu? tempo alla famiglia e questo vale anche per le Feste. Andro? in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca, nostro figlio e un gruppo di amici. Ci sarà? anche Leonardo (Pieraccioni, ndr), mentre Giorgio (Panariello, ndr) lavora…".

Stessa meta di Natale per Stefano De Martino e Belen Rodriguez: "Per la fine dell'anno e l'inizio dell’anno nuovo saremo a Napoli, a casa di Stefano. Capodanno lo passeremo in piazza del Plebiscito, per una bellissima festa popolare all’insegna dell'identita? napoletana. Con noi ci saranno Peppe Iodice con il suo programma Peppy Night Zero Limits, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Lina Sastri. Sara? praticamente una festa in famiglia, ci sentiremo a casa" racconta la showgirl, a differenza di Renzo Arbore che resta a casa con i cari: "Quest'anno niente musica: Capodanno a casa mia, con la famiglia di mia sorella. E un intimo rosso fiammante".

Per Federica Pellegrini questo sarà il primo Capodanno da moglie, aspettato ovviamente con il marito Matteo Giunta: "Dopo aver fatto Pechino Express, che ha scombinato un po' i nostri piani (ma evviva!), dopo aver trovato la sistemazione perfetta per i nostri cuccioli, dopo tutti i regali comprati fino all'ultimo minuto, 24 dicembre compreso, dopo la cena della Vigilia e il pranzo di Natale in famiglia – anzi, in famiglie –, dopo avere trovato un accordo preciso sul dove (il quando sembrava un miraggio, ma mi sa che incredibilmente ce l’abbiamo fatta), dopo tanto, se non dopo tutto, io e Matteo faremo finalmente la nostra piccola luna di miele al caldo!!".

Anche Roberto D'Agostino, poi, sceglie la tranquillità famigliare ("Capodanno con mia moglie e mio figlio, a casa: quando sei felice, non c’e? mica bisogno di andare alle Bahamas…", dice), invece Iva Zanicchi sarà a Perugia col Capodanno di Rai1 condotto da Amadeus. Elisabetta Gregoraci, poi, come ampiamente descritto in un servizio dedicato, resta in Kenya con l'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan con cui ha già trascorso il Natale.