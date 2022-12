Ilary Blasi e Francesco Totti, mai così lontani: il primo Capodanno passato con i nuovi partner

Non solo trascorreranno il 31 dicembre e il 1 gennaio separati, ma Ilary Blasi e Francesco Totti saranno molto distanti anche geograficamente parlando. Ilary già da qualche giorno si trova in Thailandia, a Bangkok, mentre Francesco è stato avvistato insieme a Noemi Bocchi e alle figlie Chanel e Isabel all'aeroporto di Fiumicino intenti ad imbarcarsi sul volo diretto a Miami.

I quattro sono stati fotografati e la foto è stata poi mandata a Deianira Marzano, ovvero 'miss pettegolezzo', per il calciatore e Bocchi non sarà quindi un viaggio romantico anche se proprio nel periodo di Capodanno i due festeggiano il loro primo anniversario. In tutto ciò non c'è traccia di Cristian, il figlio che sta seguendo le orme paterne, e che di recente ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con la sua fidanzata Melissa e forse avrà deciso di trascorrerlo con lei e gli amici.

Non ci sono stati nuovi aggiornamenti da parte di Ilary Blasi e quindi viene spontaneo pensare che sia ancora a Bangkok, ma non da sola. Secondo indiscrezioni alquanto attendibili con lei ci sarebbe l’imprenditore tedesco Sebastian Muller, il "vichingo" che le avrebbe rubato il cuore e con il quale si sta frequentando da qualche mese. Nelle foto che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso su Instagram l'uomo non compare mai. Chissà se in occasione del Capodanno Blasi svelerà nuovi particolari di questa avventura thailandese.