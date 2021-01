Il Capodanno dei vip: come hanno festeggiato l'arrivo del 2021 i big dello spettacolo e del gossip

Niente cenoni con decine di invitati né mega party: fine anno in famiglia per le star e i volti noti, da Chiara Ferragni a Mara Venier, da Belen a Paolo Bonolis

Capodanno in casa anche per i vip. Quest’anno niente mega party, niente cenoni. Solo famiglia e messaggi ai follower per augurare un 2021 più sereno e pieno di speranza.

Chiara Ferragni e Fedez hanno brindato al 2021 da soli insieme al figlio Leone. La coppia ha pubblicato su Instagram foto e video del loro Capodanno in famiglia. Il piccole Leone è rimasto molto impressionato dai fuochi d’artifici su Milano: il suo stupore è stato immortalato da un dolce video di papà Fedez.

In famiglia, in abito da sera e tanti sorrisi, anche Michelle Hunziker. Cena in casa con il marito Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazotti e il fidanzato Goffredo Cerza.

Capodanno senza il figlio Santiago ma con il neocompagno Antonino Spinalbese per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno nello chalet extra lusso Lovely Lodge Ravelli, tra le montagne del Trentino. In una storia su Instagram pubblicata da Spinalbese i due salutano l’anno nuovo scambiandosi un tenero bacio. Santiago ha passato il Capodanno con papà Stefano De Martino e la sua famiglia. Il ballerino ha pubblicato nelle Instagram Stories momenti felici insieme al piccolo.

Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco hanno fatto gli auguri di buon anno a tutti i follower dal profilo Instagram dell’imprenditore veneto, con un video da Dubai, dove si trovano insieme. Elisabetta Gregoraci è rimasta invece in Italia.

Capodanno sulla neve per Giulia De Lellis, in Svizzera insieme al compagno Carlo Gussalli Beretta. L’influencer e volto noto del piccolo schermo ha pubblicato uno scatto glamour per augurare a tutti buon anno: “Ok a casa… Ma è pur sempre Capodanno!! Fatevi belli”.

Alessia Marcuzzi felice e innamorata saluta il 2020 insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. A casa Bonolis “un capodanno coi botti”, scherza su Instagram Sonia Brugi, mostrando una foto del marito Paolo addormentato sul divano insieme al cane nel bel mezzo dei festeggiamenti.

Mara Venier ha seguito il countdown con la diretta di Rai Uno “L’anno che verrà” e ha festeggiato con il marito Nicola Carraro sul terrazzo della loro casa romana, guardando i fuochi d’artificio che hanno illuminato la Città Eterna.

(Clicca su continua per vedere le foto e i video del Capodanno vip)