Sale la paura per Cara Delevingne, Margot Robbie in lacrime dopo averla vista

Cara Delevingne sta facendo preoccupare tutti e c'è una grande paura sul suo stato di salute mentale e fisica. La modella e attrice britannica, infatti, proprio la scorsa settimana è stata ripresa, all'aeroporto di Los Angeles, in un totale stato confusionale e sembra non stia passando un buon momento. A confermarlo, oltre alle immagini che la mostrano con i capelli sporchi, senza scarpe e incapace di avere il controllo sul suo corpo, che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo, è stata anche la recente visita di Margot Robbie, l'attrice statunitense e sua grande amica conosciuta sul set del film Suicide Squad, che dopo essere andata a trovare Cara a casa è uscita dall'abitazione sconvolta e in lacrime facendo insospettire ancora di più i fan della supermodel.

In tanti, infatti, hanno notato la forte reazione della star di Barbie alla vista della Delevingne nella sua casa di West Hollywood che è subito finita sui tabloid di tutto il mondo scatenando non poche reazioni social e commenti di preoccupazione. Cara non sta bene e questo è chiaro ma, per adesso, non sono ancora note le cause della sua perdita di controllo.

Bisogna dire, però, che la 30enne non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione e avere problemi di dipendenze da alcol e droga e di aver avuto in passato, perfino, pensieri suicidi. Inoltre, di recente, durante il festival Burning Man avvenuto dal 28 agosto al 5 settembre in Nevada, Cara è stata vista avere comportamenti molto strani e, secondo alcune fonti del Daily Mail, la ragazza per tutti i giorni dell'evento non avrebbe né mangiato, né si sarebbe mai lavata. In più, avrebbe avuto in bocca sempre una "pipa sospetta".