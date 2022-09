Cara Delevingne torna in pubblico (in perfetta forma) dopo il video shock

Avevano destato scalpore e preoccupazione le immagini di Cara Delevingne totalmente fuori controllo e in stato confusionale, diffuse qualche settimana fa. La supermodella inglese, 30 anni, era stata ripresa lo scorso 5 settembre, all?aeroporto di Los Angeles senza scarpe, con i capelli arruffati, sporca, incapace di controllare i movimenti del suo corpo e in un totale stato confusionale.

Un video che ben presto è diventato virale facendo accrescere parallelamente i timori per la celebrità. Al capezzale di Cara si era precipitata l?amica Margot Robbie, che uscendo dall?abitazione della modella era stata vista piangere facendo allarmare ancor di più i fan.

Cara Delevingne è tornata

Ora a qualche settimana di distanza la Delevingne è tornata nuovamente nuovamente tutti. La 30enne si è presentata ieri in perfetta forma alla settimana della moda di Parigi per celebrare la sua capsule Cara Loves Karl primavera/estate 2023, in collaborazione con la casa di moda Karl Lagerfeld. Ciò che a sorpreso è stato vedere la ragazza raggiante e splendida, a dispetto delle immagini di qualche settimana fa. Cara per l?occasione ha indossato un abito grigio antracite con scollo incrociato della sua capsule e una cintura Lagerfeld in vita. Dei seducenti stivali in pelle sino al ginocchio a completare il look.

Pelle perfetta, sorriso radioso, pose da top-model, Cara sembra decisamente un?altra persona e le immagini di qualche settimana fa non sembrano che un lontanissimo ricordo. La ragazza oltre ad aver calcato il tappeto rosso in forma smagliante è anche intervenuta sui social a celebrare il lancio della capsule: ?Buon compleanno in ritardo Karl Lagerfeld. Che onore che la collezione #CaraLovesKarl sia ora disponibile! Ne sono così orgogliosa?, ha scritto l?inglese a corredo di alcune sue foto.

Insomma la it-girl sembra essersi rimessa repentinamente in riga. Infatti aveva destato preoccupazione la sua assenza durante il lancio ufficiale della sua capsule collection alla settimana della moda di New York il 12 settembre. Una mancanza che aveva sollevato ulteriori timori. Ora Cara sembra essere tornata in perfetta forma, chissà che riuscirà a continuare su questa strada e le spiacevoli immagini di qualche settimana fa possano essere ufficialmente archiviate.