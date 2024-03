Chiesti 5 anni di carcere per l'ex marito di Noemi Bocchi (attuale compagna di Totti)

La procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti. L'uomo è imputato davanti ai giudici del tribunale della Capitale con le accuse di maltrattamenti e mancato mantenimento ai danni della 25enne. Il processo - celebrato a porte chiuse dopo la richiesta avanzata dai legali della Bocchi - è stato rinviato a giugno per la sentenza di primo grado.

Classe 1988, romana, laureata in economia aziendale all'università Lumsa (università privata romana), Bocchi è stata sposata con Mario Caucci, attuale team manager del Tivoli Calcio, prima della relazione con Totti cominciata negli ultimi anni. "Il comportamento di Noemi non mi stupisce affatto, il Capitano ha tutta la mia comprensione", commentò l'uomo quando uscì la notizia della nuova storia della moglie. Già separati, hanno due figli di 10 e 12 anni.