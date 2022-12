Caressa-Parodi in disaccordo sul divorzio Totti-Blasi. Lei: "Meglio mollare", lui: "Bisogna provarci"

Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno rotto il silenzio sul divorzio più chiacchierato del momento. Il telecronista e la conduttrice tv hanno, infatti, detto da loro sulla fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma sembrano proprio non pensarla allo stesso modo sul tema divorzio. Durante la loro ospitata nel salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, Fabio Caressa e Benedetta Parodi si sono lasciati andare a un racconto a cuore aperto della loro relazione, lunga ormai ben 23 anni e tra un aneddoto e l'altro sui segreti del loro amore duraturo, come la loro cosiddetta "regola del pigiama" che settimane fa è finita sui giornali di tutta Italia, hanno commentato anche il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, per una pura casualità, veniva annunciato nello stesso giorno in cui i due festeggiavano il loro 23esimo anniversario di matrimonio, l'11 luglio.

Caressa ha voluto spezzare una lancia a favore di Francesco Totti, a cui ha dedicato un intero capitolo nel suo nuovo libro Grazie Signore che ci hai dato il calcio, sottolineando quanto possa essere stato difficile, per lui, affrontare la fine della carriera calcistica che lascia senza dubbio "un vuoto che ti mette di fronte a tante domande".

Benedetta, invece, ci ha tenuto a esprimere il suo parere favorevole a lasciar andare una relazione che non sta funzionando: "Io dico sempre che quando una coppia non funziona più piuttosto che tirarla avanti è meglio separarsi, anche per il bene dei figli. Certo, farlo in maniera indolore è difficile” ma Caressa, si è mostrato in disaccordo con la moglie su questo punto.

“No, io credo che è il momento in cui bisogna fare uno sforzo in più - ha specificato, al contrario Fabio che sembra pensarla diversamente dalla moglie sul tema divorzio -. Perché quando uno prende delle responsabilità nella vita e fa una scelta deve almeno provare a mantenere la responsabilità che ha preso. Invece vedo una certa tendenza a mollare troppo presto, invece invece la costruzione di una famiglia e una vita insieme è una cosa complessa che richiede tanto impegno. Se ci si impegna tantissimo per il lavoro ci si deve impegnare anche per la famiglia”.