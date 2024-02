Morto Carl Weathers, interpretò Apollo Creed nella saga di Rocky. Il ricordo di Sylvester Stallone

È morto a 76 anni Carl Weathers, l'attore che interpretò il personaggio di Apollo Creed nei primi quattro film della saga di Rocky. A renderlo noto è stato il manager Matt Luber con un comunicato stampa: "Si è spento in pace nel sonno. È stato un essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni".

Prima di approdare nel mondo cinematografico Weathers è stato un giocatore di football americano, poi il successo internazionale tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80 grazie a film d'azione. In 50 anni di carriera ha recitato in oltre 70 progetti sia per il grande che per il piccolo schermo, ma il suo ruolo più celebre è sicuramente quello di Apollo Creed al fianco di Silvester Stallone nel primo Rocky nel 1976. Tre anni dopo torna sul grande schermo con Rocky II e nel 1982 con Rocky III del 1982, nell'85 arriva poi il quarto film della saga in cui viene ucciso sul ring dal peso massimo russo Ivan Drago (Dolph Lundgren).



Weathers ha poi recitato anche in alcune pellicole d'azione come "Forza 10 da Navarone" (1978), "Predator" (1987), "Action Jackson" (1988) e "Uragano Smith" (1992). Nel 1989 partecipò anche ad un videoclip di Micheal Jackson: "Liberian Girl". Nel 2017 interpretò il procuratore Mark Jefferies nella serie "Chicago Justice", mentre nel 2019 e 2020 vestì i panni di Greef Karga nella serie "The Mandalorian", spin-off della saga di Star Wars. Per il ruolo ottenne anche una nomination ai premi Emmy come attore non protagonista.

L'omaggio di Sylvester Stallone

Anche Sylvester Stallone ha voluto rendere omaggio a Carl Weathers, l'attore con cui ha diviso per ben quattro film il set. ''La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers - ha dichiarato Stallone in un video in cui si trova di fronte ad un dipinto che ritrae lui e Weathers sul ring sul set di 'Rocky -. Era magico e ho avuto la fortuna di far parte della sua vita. Resta forte e continua a colpire".

"Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Carl Weathers è stato parte integrante della mia vita, e questo dice tutto al riguardo. Per me ha un'importanza incredibile, perché, quando è entrato in quella stanza e l'ho visto per la prima volta, ho percepito la sua grandezza, ma non mi rendevo conto di quanto fosse grande. Non avrei mai potuto fare senza di lui quello che abbiamo fatto con 'Rocky'. È stato assolutamente fantastico. La sua voce, la sua stazza, la sua potenza, la sua capacità atletica, ma soprattutto, il suo cuore, la sua anima", ha infine dichiarato l'attore.