Carla Bruni: "Con la malattia ho assaggiato la morte, ora vivo giorno per giorno". Poi le parole su Francesca Fagnani

A qualche settimana dalla sua partecipazione a Belve, Carla Bruni ha commentato quell'esperienza in un'intervista a Repubblica, nel corso di un dialogo che non ha mancato di affrontare anche temi delicati come quello della malattia. Sono passati quattro anni, infatti, da quando l'ex top model 56enne ha subito un'operazione per un tumore al seno, esperienza che oggi ha definito come "un assaggio della propria morte".

"Prima ho avuto paura, terrore direi, quasi un assaggio della propria morte. Abbiamo tanti assaggi terribili della morte altrui, ma la tua è diverso" ha confidato Bruni: "Poi invece mi ha aperto lo spirito, l'anima, non so come spiegare, mi ha aperto un mondo sconosciuto: essere nella gratitudine del momento e continuare. Aiuta molto pensare che ‘la vita è solo adesso’. L'ho capito con questa malattia, che non è finita - gli esami sono buoni, ma uno non sa. Faccio i controlli". Da quel momento la prospettiva è irrimediabilmente cambiata: "La malattia mi ha insegnato che noi esseri umani non abbiamo la libertà di scegliere, siamo solo liberi di scegliere come prendere le cose che succedono. Un incidente, un lutto, anche la povertà, come le malattie gravi, succedono. Non sono una scelta, ma possiamo decidere come affrontarli".

Le parole su Francesca Fagnani

Carla Bruni si è detta stupita dall'eco dell'intervista a Belve e ha ammesso di non andare spesso in tv, ma di aver fatto un'eccezione proprio per la presenza di Francesca Fagnani: "È bravissima, vitale, mi incuriosiva, sono andata per lei. Non vado in tv, ho paura e non mi piace riguardarmi. Una volta un’amica mi ha detto: ‘Dai riguarda quando sei stata ospite da David Letterman’. Non so se sia un problema di narcisismo, ma mi faccio schifo, divento scema, comincio a giudicarmi: ‘Che aria stupida, ma come ti sei vestita?’. Sono talmente separata dalla mia immagine". Un'affermazione molto particolare per chi, come lei, ha fatto la modella di professione: "Ma quello è il punto. Quando la metti liscia, una foto di Richard Avedon, va bene. Ma in tv non mi riconosco: una parla, si muove, cambia. Quando mi rivedo mi scoraggio. La battuta spiritosa che volevi dire ti viene sempre il giorno dopo", ha commentato.

Due figli, Aurélien, 22 anni, avuto con il filosofo Raphaël Enthoven, e Giulia, 12, nata dal legame con Nicolas Sarkozy, Carla Bruni si definisce come una mamma abbastanza ansiosa: "Li sorveglio, hanno meno libertà di me, ma rispetto i loro gusti. Non impongo i miei", ha ammesso. E sulla famiglia costruita con il marito: "Noi abbiamo quattro maschi, tre di mio marito, uno mio. Sono splendidi, si comportano in modo esemplare. Io vedo mio figlio con le donne, si alza, è un gentleman di una delicatezza..." ha raccontato ancora Bruni che ha speso parole di grande stima anche per l'uomo della sua vita. "Mio marito è un super super super maschio alfa, ma è l'uomo più rispettoso che conosca. Non lo avrei sposato se non fosse così. È un esempio per i ragazzi, pensa che bisogna proteggere le madri dei propri figli anche se si è separati. E le ha protette" ha detto dell'ex premier francese con cui è sposata dal 2008.