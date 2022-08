Carla Bruni e Nicolas Sarkozy innamorati come il primo giorno: baci e coccole in barca

A vederli così affiatati, complici e sorridenti sembrano una coppia di novelli fidanzatini Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Invece la ex prima coppia di Francia è solida da ben 15 anni e i baci e gli abbracci scambiati a bordo della barca che fa da location per le vacanze sono i segnali di un legame che dal tempo ha solo tratto il benficio della forza.

A immortalarli così spensierati tra Ibiza e Formentera è il settimanale Chi che ripercorre la storia dell'ex presidente francese e della cantante e modella torinese, sposati dal 2008 e da allora inseparabili. La tappa tra le isole spagnole delle Baleari segue quella greca, organizzata proprio da Carla per il marito: una crociera di nove giorni tra le isole del Peloponneso insieme ai quattro figli di Nicolas, Piere e Jean, avuti dalla sua prima moglie Marie-Dominique Culioli, Louis, nato dal secondo matrimonio con Cécilia e Giulia, frutto dell'amore con la Carla dieci anni fa. Un regalo eccezionale per Sarkozy che mai prima d'ora aveva trascorso una vacanza con tutta la sua famiglia così unita.

L'amore tra Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy si sono conosciuti nel 2007, quando lui era fresco di divorzio da Cécilia Ciganer-Albeniz, e e lei aveva chiuso la sua storia con il filosofo Raphael Enthoven da cui aveva avuto il figlio Aurélien. Poi il matrimonio nel 2008 e un legame diventato sempre più forte: "Il segreto della nostra relazione? Non c'è alcun segreto" ha detto tempo fa la ex top model, "Direi piuttosto che è un bel miracolo". E sul matrimonio: "Pensavo fosse una prigione, ma in realtà mi ha dato le ali" ha confidato di recente, confermando un sentimento che trova espressione negli scatti della romantica vacanza.