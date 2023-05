Carlo e Camilla ballano al concerto con Lionel Richie: le immagini della festa

Proseguono senza sosta in tutto il Regno Unito i festeggiamenti per l'incoronazione di Re Carlo III. Feste in strada, tavolate di quartiere e pic-nic per onorare il nuovo sovrano. Ieri sera, nel castello di Windsor - che ha accolto 20 mila persone - il concerto, presentato da Hugh Bonneville di "Downtown Abbey", che ha visto sul palco Katy Perry, i Thake That (con Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen), Andrea Bocelli e molti altri.

Tra i momenti più divertenti la performance di Lionel Richie, che ha fatto scatenare la famiglia reale con le sue hit. Sulle note di "All night long" tutti in piedi nella tribuna d'onore a ballare - sventolando le bandierine del Regno Unito - da Carlo e Camilla, che non si sono risparmiati, fino ai principini George e Charlotte, insieme a papà William e mamma Kate. Assente il piccolo Louis, rimasto a casa dopo le esilaranti gesta di sabato che hanno divertito il mondo intero, tra sbadigli, saluti dalla carrozza e balletti sul balcone di Buckingham Palace.

È stata una serata straordinaria. Sui social i video di chi c'era e le immagini esclusive pubblicate da William e Kate - principi del Galles e futuri sovrani - che l'hanno definita: "Una notte da ricordare".