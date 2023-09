Carlo e Camilla, cena di gala a Versailles: il menu, il video, i vip invitati

Francia e Gran Bretagna provano a ricucire i rapporti, negli ultimi anni un po' distaccati. E a tavola, si sa, viene meglio. Il presidente Macron ha organizzato una cena di gala a Versailles per Re Carlo e la sua consorte Camilla, che in questi giorni si trovano a Parigi per una visita di Stato.

160 invitati, seduti tutti in un'unica lunga tavolata nella Galleria degli Specchi della Reggia che ospitava Sua Maestà Luigi XIV. Sembra che Carlo ci tenesse particolarmente a tornare nello storico palazzo francese in cui, prima nel '57 e poi nel '72, partecipò a degli incontri sua madre, la regina Elisabetta II. Tra gli ospiti il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, Hugh Grant, Emma Mackey, Charlotte Gainsbourg, lo scrittore Ken Follet e l'ex allenatore Arsène Wenger, oltre ovviamente al presidente francese e alla first lady Brigitte Macron.

Dalle immagini che circolano sui social si può notare l'eleganza e allo stesso la sfarzosità della serata, criticata da molti e giudicata "eccessiva" e "poco rispettosa" nei confronti di chi non può permettersi tanto, ma allo stesso tempo estremamente affascinante e dal sapore un po' retrò. Regale anche il menu, che ha visto sulla tavola del pregiato astice blu, pollo di Bresse e macaron rosa. Tutto - neanche a dirlo - dai migliori chef stellati e servito su preziose porcellane.