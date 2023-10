"Tra Carlo e Camilla la più grande lite di sempre": i motivi dello scontro (che riguardano Harry)

Tra re Carlo e la consorte Camilla sarebbe scoppiata quella che RadarOnline ha definito "la più grande lite di sempre" che avrebbe lasciato il loro matrimonio in bilico. Il retroscena si diffonde dopo quello riguardante le tensioni tra il sovrano e il figlio William, alimentando l'immagine di un clima tutt'altro che disteso per la famiglia reale inglese.

Stando alle fonti vicine alla coppia, a scatenare il litigio furibondo sarebbe stato indirettamente Harry, figlio minore di Carlo sempre al centro dei conflitti. Grande sarebbe stata, infatti, la sorpresa del re nell'apprendere che Camilla proibiva a Harry di soggiornare in qualsiasi proprietà reale senza previa "prenotazione". Davanti alle rimostranze del sovrano, la regina avrebbe preso in mano la situazione, commentando il suo ruolo di padre tormentato da sensi di colpa verso il figlio che non avrebbero ragione di sussistere. Addirittura, lo avrebbe invitato a "fare l'uomo" e di smetterla di sentirsi inadeguato. Consigli che, espressi in modo molto particolarmente ostile, avrebbero causato l'ira di Carlo e lo scontro con la moglie.