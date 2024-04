Carlo Conti sull'addio di Amadeus: "L'ha meditato bene"

Ad agosto si concluderà, senza alcun rinnovo, il contratto di lavoro tra Amadeus e la Rai. La notizia circolava da giorni, ma la conferma è stata data solo questa mattina, 15 aprile. Al momento dal conduttore nessun commento, due sue colleghi hanno invece espresso la propria opinione. Fabio Fazio ha dato la sua benedizione al passaggio, se confermato, a Discovery di Amadeus, molto dispiaciuto è invece Carlo Conti.

Il conduttore di Tale e quale a LaPresse ha dichiarato: "Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte. Ha fatto la scelta più giusta per lui, l'ha meditata bene. Amadeus è un grande amico e professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui".

Amadeus al Nove

Al momento la conferma non c'è ma ormai pare scontato l'approdo a Discovery di Amadeus. Il conduttore avrebbe già l'ingaggio per due programmi: uno sarebbe in access prime time, il colosso Warner Bros sarebbe interessato a comprare i Soliti Ignoti i cui diritti sono in scadenza alla Rai; e un altro show sulla falsa riga di X-Factor.