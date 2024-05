Prima Comunione del figlio di Carlo Conti, le bomboniere sono particolari e solidali: il gesto bellissimo

Carlo Conti e Francesca Vaccaro hanno festeggiato oggi, 12 maggio, la Prima Comunione del figlio Matteo. Oggi però era anche la festa della mamma e per l'occasione il bimbo ha scritto una dolcissima lettera per Francesca: "Cara mamma, sei la mamma migliore del mondo. Sei gentilissima con me, grazie mamma per questa famiglia, grazie".

Il conduttore e la stilista sono sempre riservatissimi e anche in questa occasione non hanno condiviso foto del figlio, ma delle bomboniere che hanno scelto per questo giorno così speciale per loro. Hanno optato per il modello "calice con albero della vita" di Cure to children onlus (da anni Conti affianca l'associazione come testimonal insieme anche a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni). Sono, dunque, delle bomboniere solidali. Insieme a ogni confettiera un bigliettino in cui è spiegato che con questa scelta Carlo, Francesca e Matteo supportano "i bambini con tumori e gravi malattie del sangue, indipendentemente da etnia, religione o regione geografica". Un gesto bellissimo che i due hanno giustamente deciso di condividere con la speranza, probabilmente, di ispirare altri genitori.