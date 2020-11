Carlo Conti dimesso dall'ospedale: "Verso casa, home sweet home"

L'annuncio del conduttore in un post su Instagram

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale di Careggi a Firenze, dove qualche giorno fa era stato ricoverato per Covid.

Ad annunciarlo è lo stesso conduttore, che ha postato su Instagram un suo primo piano in auto, con la mascherina chirurgica sul volto e il commento: “Verso casa!!! Home sweet home”. Il post è accompagnato da tre eloquenti emoticon sorridenti e tra le decine e decine di commenti che in pochi minuti ha ricevuto c'è anche quello dell'account ufficiale di 'Tale e Quale Show': "Finalmente Carlo, aspettiamo tutti te"

Carlo Conti e il messaggio a 'Tale e Quale show' dall'ospedale

Venerdì Conti è intervenuto in collegamento telefonico dall’ospedale durante la puntata di 'Tale e Quale Show', per rassicurare tutti i suoi fan. “È stata una settimana particolare”, aveva detto il conduttore, che la settimana precedente era riuscito a condurre la puntata dall’isolamento fiduciario domestico, prima che i suoi sintomi si aggravassero e fosse necessario un ricovero in ospedale.

“Divertitevi questa sera, divertitemi e la prossima settimana spero di poter stare tutti insieme e abbracciarsi presto”, aveva concluso Conti, rendendo poi omaggio a Gigi Proietti e ricordando la compagna Airc per la lotta contro il cancro.