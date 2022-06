Carlo Conti, la rara foto di famiglia

La stagione televisiva è finita e Carlo Conti può finalmente godersi la famiglia a tempo pieno. Proprio ieri il conduttore ha festeggiato 10 anni di matrimonio con Francesca Vaccaro, da cui ha avuto il figlio Matteo, ma le dediche d'amore non sono ancora finite.

Su Instagram ecco una foto che li ritrae insieme, tutti e tre (anche se il viso del bambino è coperto da un cuore blu), nella 500 d'epoca con cui amano fare passeggiate in campagna e a Castiglioncello, in Toscana, dove tutti gli anni trascorrono le vacanze estive. Qui Conti ha una bellissima casa dove rigenerarsi prima di tornare in tv a settembre. "16/6/2012 - 16/6/2022, 10 anni di matrimonio - scrive nel post - Sempre noi stesso amore, stessa 500) + Matteo". L'auto è la stessa utilizzata il giorno in cui si sono sposati, due anni prima che arrivasse il figlio, e oggi è uno dei simboli della loro famiglia.

L'amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro

Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono conosciuti dietro le quinte di un programma televisivo. Conduttore lui, costumista lei, è stato un colpo di fulmine, anche se la decisione di sposarsi non è stata proprio immediata. Come ha rivelato Conti, fu determinante Antonella Clerici: "Non ero pronto, facevo come lo yo-yo, andavo e tornavo. Fu Antonella a un certo punto a dirmi: 'O vai da lei con l'anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio oppure non ti avvicinare'. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie".

Il post pubblicato da Carlo Conti