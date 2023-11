Carlo Conti papà-tifoso: agli allenamenti del figlio ma in "incognito", la reazione ai paparazzi

Carlo Conti, 62 anni, è un grande tifoso di calcio e questa passione l'ha trasmessa anche al figlio Matteo, 9 anni. Quando non si trova a Roma per lavoro, Conti accompagna sempre il figlio agli allenamenti e rimane a guardarlo seduto a bordo campo, quasi in incognito per non destare troppo interesse.

Il conduttore non si aspettava, quindi, di essere seguito dai paparazzi e per questo era molto sorpreso nello scoprire che uno lo stava fotografando mentre era seduto su una panchina vicina al campo in cui il figlio stava giocando. Conti non può che mettersi a ridere, nessuna reazione negativa, anzi, il presentatore sembrava divertito dall'incursione dei fotografi.

Conti è uno dei volti più conosciuti e amati della tv italiana, ma da sempre ha un profilo basso, nessun elogio, nessun comportamento inadeguato e per questo i chiacchiericci sul suo conto sono azzerati. Per la moglie, Francesca Vaccaro, e per il figlio ha dato una svolta, positiva, alla sua vita: vivono a Firenze, la loro città, così può essere un marito premuroso e un padre più presente che non si perde, neanche, gli allenamenti di Matteo.